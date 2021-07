Coronavirus, il bollettino di oggi 3 luglio (Di sabato 3 luglio 2021) Covid Italia, bollettino Coronavirus di oggi 3 luglio: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore. bollettino Coronavirus oggi: la situazione Covid in ItaliaLa campagna di vaccinazione a livello nazionale prosegue mantenendo il ritmo di circa 500mila somministrazioni al giorno. Ad oggi, quindi, il territorio italiano conta oltre 52 milioni di dosi di vaccino somministrate in totale. La necessità di immunizzare la più alta percentuale di popolazione nel minor tempo possibile aumenta in relazione alla preoccupazione ... Leggi su vesuvius (Di sabato 3 luglio 2021) Covid Italia,di: contagi, positivi, guariti e morti a livello nazionale nelle ultime ventiquattro ore.: la situazione Covid in ItaliaLa campagna di vaccinazione a livello nazionale prosegue mantenendo il ritmo di circa 500mila somministrazioni al giorno. Ad, quindi, il territorio italiano conta oltre 52 milioni di dosi di vaccino somministrate in totale. La necessità di immunizzare la più alta percentuale di popolazione nel minor tempo possibile aumenta in relazione alla preoccupazione ...

