Coronavirus | ennesima giornata senza nuovi casi positivi al GOM di Reggio Calabria | l’ospedale continua a svuotarsi | il bollettino

(Di domenica 4 luglio 2021): nelle ultime ventiquattro ore al GOM disono stati 114 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Nessuno è risultato positivo al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” dicomunica che le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 66.282 (715 nelladi ieri). Di queste, 36.319 sono prime dosi, 29.963 sono, invece, seconde dosi. (Il dato è aggiornato a ieri). Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 114 i soggetti sottoposti allo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ennesima

Stretto web

Le accelerazioni della Danimarca sono sempre pericolose e l'verticalizzazione, al 42 , ...2 Luglio 2021 In India sono stati superati i 400mila morti per complicanze legate aldall'...La spirale di aggressività ha raggiunto il suo culmine qualche giorno fa quando, per l'... Ora la crisi che deriva dalla pandemiacoinvolge di rimando anche noi. Il lavoro che ...Coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 114 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Nessuno è risultato positivo al test La Direzione Aziendale del G ...Così la compagnia del Barone Rampante a Borgio Verezzi racconta la stagione della ripartenza anche per il teatro e la recitazione, con lo stesso festival teatrale di Verezzi orma ...