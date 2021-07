Coronavirus Campania, il bollettino di oggi 3 luglio (Di sabato 3 luglio 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 3 luglio. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in CampaniaProsegue la campagna di vaccinazione sul territorio campano. In questi giorni, le Asl stanno organizzando diversi open day per accelerare i tempi delle somministrazioni. A Napoli, inoltre, si stanno sperimentando quelli per le seconde dosi. oggi e domani, per tutta la giornata, alla Stazione Marittima, chi ha prenotato nei giorni scorsi ed aveva ricevuto la prima inoculazione prima del 13 ... Leggi su vesuvius (Di sabato 3 luglio 2021) Ildella Regionedi. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazioneinProsegue la campagna di vaccinazione sul territorio campano. In questi giorni, le Asl stanno organizzando diversi open day per accelerare i tempi delle somministrazioni. A Napoli, inoltre, si stanno sperimentando quelli per le seconde dosi.e domani, per tutta la giornata, alla Stazione Marittima, chi ha prenotato nei giorni scorsi ed aveva ricevuto la prima inoculazione prima del 13 ...

Advertising

zazoomblog : Coronavirus Campania il bollettino di oggi 3 luglio - #Coronavirus #Campania #bollettino - Profilo3Marco : RT @Libero_official: Non solo #variantedelta, l'allarme del professor Carabelli: 'Trovati cluster di #variantegamma in #Campania e #Umbria,… - GazzettAvellino : Coronavirus, De Luca: in Campania focolaio variante delta, continuiamo con le mascherine all’aperto. - mlpedo1 : RT @Libero_official: Non solo #variantedelta, l'allarme del professor Carabelli: 'Trovati cluster di #variantegamma in #Campania e #Umbria,… - ArmandaGelsomin : RT @sole24ore: ?? #Coronavirus, gli attualmente positivi scendono sotto quota 50mila. Sicilia, Lombardia e Campania sono le uniche regioni a… -