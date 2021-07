Advertising

cronaca_news : Corcolle (Roma), investito da un’auto: muore 33enne. Grave il figlio di 3 anni - battaglia_persa : RT @romatoday: Padre e figlio investiti: l'uomo muore, grave il figlio di 3 anni - romatoday : Padre e figlio investiti: l'uomo muore, grave il figlio di 3 anni - Lazio_TV : La tragedia in via Polense in zona Corcolle. -

Ultime Notizie dalla rete : Corcolle Roma

RomaToday

), investito da un'auto: muore 33enne. Grave il figlio di 3 anni. Le prime ricostruzioni Ancora da accertare la dinamica dell'incidente. 'Sul posto - spiegaToday - sono ...Dramma a . Un uomo è e il figlio di tre anni è rimasto ferito dopo essere stati investiti ieri sera, intorno alle 22.30, in via Polense, in zona . La vittima, un trentatrenne romeno, è morto sul colpo,...Dramma a Roma. Un uomo è morto e il figlio di tre anni è rimasto ferito dopo essere stati investiti ieri sera, intorno alle 22.30, in via Polense, in zona Corcolle. La vittima, ...Un uomo è morto e il figlio di tre anni è rimasto ferito, dopo essere stati investiti ieri sera, venerdì 2 luglio, intorno alle 22.30, in via Polense, in zona Corcolle, a Roma. La vittima, un 33enne ...