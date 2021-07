Copa America: Paquetà porta il Brasile in semifinale. Ora il Perù di Lapadula (Di sabato 3 luglio 2021) Lucas Paquetà decide la sfida di Copa America del Brasile contro il Cile: ora il Perù di Gianluca Lapadula in semifinale Il Brasile conferma le aspettative della vigilia e batte il Cile nei quarti di finale di Copa America. Basta l’1-0 contro i cileni grazie al gol dell’ex Milan Lucas Paquetà. In semifinale il Brasile incontrerà il Perù di un Gianluca Lapadula in formissima: incaici vittoriosi per 7-6 dopo i calci di rigore con la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Lucasdecide la sfida didelcontro il Cile: ora ildi GianlucainIlconferma le aspettative della vigilia e batte il Cile nei quarti di finale di. Basta l’1-0 contro i cileni grazie al gol dell’ex Milan Lucas. Inilincontrerà ildi un Gianlucain formissima: incaici vittoriosi per 7-6 dopo i calci di rigore con la ...

