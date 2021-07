Conte e Grillo mediano. Di Maio li ha convinti a trattare. L’ex premier si è reso conto che da solo non ha i numeri. E se sfascia i 5S consegna il governo Draghi alle destre (Di sabato 3 luglio 2021) Fino a due mattine fa se qualcuno avesse chiesto a Giuseppe Conte cosa pensasse delle parole di Beppe Grillo e del futuro del Movimento cinque stelle, avrebbe risposto che con Grillo il rapporto era bello che chiuso, che non sarebbe mai rimasto in “quel” Movimento e che tuttavia il suo progetto politico non sarebbe rimasto nel cassetto. Poi è successo qualcosa. E quel “qualcosa” è l’incontro con chi, più di altri, sta lavorando nel tentativo di trovare una reale mediazione tra le parti (leggi l’articolo): Luigi Di Maio. Due giorni fa, com’è noto, i due si sono incontrati e hanno parlato a lungo. Durante quell’incontro Di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 3 luglio 2021) Fino a due mattine fa se qualcuno avesse chiesto a Giuseppecosa pensasse delle parole di Beppee del futuro del Movimento cinque stelle, avrebbe risposto che conil rapporto era bello che chiuso, che non sarebbe mai rimasto in “quel” Movimento e che tuttavia il suo progetto politico non sarebbe rimasto nel cassetto. Poi è successo qualcosa. E quel “qualcosa” è l’incontro con chi, più di altri, sta lavorando nel tentativo di trovare una reale mediazione tra le parti (leggi l’articolo): Luigi Di. Due giorni fa, com’è noto, i due si sono incontrati e hanno parlato a lungo. Durante quell’incontro Di ...

