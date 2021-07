Confermata rottura del tendine d'Achille per Spinazzola (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo i primi accertamenti di ieri, Leonardo Spinazzola ha sostenuto al Sant'Andrea di Roma la risonanza magnetica che ha confermato la rottura sottocutanea del tendine D'Achille sinistro. Il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo i primi accertamenti di ieri, Leonardoha sostenuto al Sant'Andrea di Roma la risonanza magnetica che ha confermato lasottocutanea delD'sinistro. Il ...

Advertising

Giornaleditalia : Spinazzola condizioni: confermata rottura del tendine d'Achille. Ecco quando tornerà a giocare - Agenzia_Dire : Si conferma grave l'infortunio subito da Leonardo #Spinazzola durante #ItaliaBelgio: per l'esterno azzurro rottura… - ferrante_pie : RT @calciomercatoit: +++ UFFICIALE: per #Spinazzola confermata la rottura sottocutanea del tendine d’Achille sinistro +++ - giornaleradiofm : Approfondimenti: Confermata rottura del tendine d'Achille per Spinazzola: (ANSA) - ROMA, 03 LUG - Dopo i primi acce… - corgiallorosso : #Spinazzola, confermata la rottura del tendine d’Achille Domani consulto in Finlandia dal Prof. Orava… -