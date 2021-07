Con Beldì se ne va l' ultimo vero regista della tv italiana

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 3 luglio 2021) Paoloè stato uno degli ultimi veri registi televisivi. Per lui la regia era una forma di racconto, di narrazione. Aveva inventato il dettaglio come cifra stilistica. Il dettaglio di una scarpa, un primissimo piano di un orologio per svelare la vera personalità di chi stava parlando in televisione. Paoloamava la televisione. Era stato allievo di Beppe Recchia,regia conosceva la tecnica e l’effetto. Abbiamo fatto insieme tantissimi programmi da Sanremo a Quelli che il calcio, da Anima mia a Diritto di replica. Un lungo sodalizio che si è poi tramutato in una evidente amicizia. Era un solitario Paolo, dotato di grande ...