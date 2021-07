Comunicazioni dei ministri Di Maio e Guerini sulle missioni internazionali, ecco quando (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA – Mercoledì 7 luglio i ministri degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio (foto), e della Difesa, Lorenzo Guerini, svolgono a nome del Governo, le Comunicazioni sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali nell’ambito dell’esame congiunto delle Deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri il 17 giugno 2021, ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc XXV, n. 4 e Doc XXVI, n. 4). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8, presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa ... Leggi su lopinionista (Di sabato 3 luglio 2021) ROMA – Mercoledì 7 luglio idegli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di(foto), e della Difesa, Lorenzo, svolgono a nome del Governo, lesulla partecipazione dell’Italia allenell’ambito dell’esame congiunto delle Deliberazioni adottate dal Consiglio deiil 17 giugno 2021, ai sensi della legge 21 luglio 2016, n. 145 (Doc XXV, n. 4 e Doc XXVI, n. 4). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8, presso le Comriunite Esteri e Difesa ...

