Como: carico di materiale radioattivo al confine, respinto alla dogana (Di sabato 3 luglio 2021) Milano, 3 lug. (Adnkronos) - Un carico di rottami di ferro proveniente dalla Svizzera è stato respinto alla barriera di Ponte Chiasso dopo un controllo doganale da cui sono emersi "anomali livelli di radioattività" nel materiale. Di conseguenza, è stato allertato il prefetto e attivato il protocollo di sicurezza, isolando il carico in un'area ben delimitata e interdetta al personale non qualificato. Sono state allertate tutte le autorità competenti in materia di sicurezza e tutela ambientale e della popolazione. Il prefetto di Como, su conforme parere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Milano, 3 lug. (Adnkronos) - Undi rottami di ferro proveniente dSvizzera è statobarriera di Ponte Chiasso dopo un controllole da cui sono emersi "anomali livelli di radioattività" nel. Di conseguenza, è stato allertato il prefetto e attivato il protocollo di sicurezza, isolando ilin un'area ben delimitata e interdetta al personale non qualificato. Sono state allertate tutte le autorità competenti in materia di sicurezza e tutela ambientale e della popolazione. Il prefetto di, su conforme parere ...

