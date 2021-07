“Come si previene e si cura il Covid 19”, interessante conferenza a cielo aperto a Bergamo giovedì 8/7. (Di sabato 3 luglio 2021) Il gruppo ConsapevolMenti, in collaborazione con Comitato liberi cittadini Milano, presenta il 5° appuntamento di ‘Rinasceremo con le cure’, serie di ‘Conferenze a cielo aperto’ sulle cure domiciliari Covid e sulla prevenzione. Si terrà a Bergamo, giovedì 8 Luglio ore 18.30, al Sentierone, angolo Piazza Vittorio Veneto. Gli organizzatori sono cittadini attivisti che si mettono a disposizione senza scopo di lucro per fare informazione a 360 gradi sul tema più cruciale per il nostro Paese. Si vuole portare in piazza l’informazione di cui la tv non parla e lo Stato sembra voler nascondere o ignorare: le ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) Il gruppo ConsapevolMenti, in collaborazione con Comitato liberi cittadini Milano, presenta il 5° appuntamento di ‘Rinasceremo con le cure’, serie di ‘Conferenze a’ sulle cure domiciliarie sulla prevenzione. Si terrà a8 Luglio ore 18.30, al Sentierone, angolo Piazza Vittorio Veneto. Gli organizzatori sono cittadini attivisti che si mettono a disposizione senza scopo di lucro per fare informazione a 360 gradi sul tema più cruciale per il nostro Paese. Si vuole portare in piazza l’informazione di cui la tv non parla e lo Stato sembra voler nascondere o ignorare: le ...

