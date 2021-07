Club GAMeC Prize | mostra e premiazione a Casa Zanga

(Di sabato 3 luglio 2021) Il, premio istituito nel 2016, giunge alla quinta edizione e prosegue nella sua missione che ha come principale obiettivo il sostegno dell’arte giovane e individuare le tendenze in tema di linguaggio e tecnica. Quest’anno è stata invitata a partecipare come curatrice Attilia Fattori Franchini, che ha realizzato la“SaySomething Back”, visibile al pubblico sabato 5 luglio dalle 15 alle 18 ain via San Tomaso, 17. Saranno esposti i lavori di quattro giovani artisti italiani: Costanza Candeloro, Stefano Faoro, Lorenza Longhi, Constantin Thun. La ...

