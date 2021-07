Cittadinanza per Hakim Elliasmine, Belotti (Lega): “Premio per chi se la merita” (Di sabato 3 luglio 2021) L’appello pubblico del presidente di Atletica Bergamo 59 Achille Ventura per la domanda di Cittadinanza del mezzofondista 22enne AbdelHakim Elliasmine trova sostegno parlamentare. “Ho letto il post su Facebook del presidente Ventura – dichiara il deputato Daniele Belotti, capogruppo Lega in Commissione Istruzione, cultura, sport alla Camera – e lo trovo sacrosanto. Hakim, arrivato in Italia a 9 anni e cresciuto a Brembate Sopra, da pluricampione italiano (nel suo palmares ci sono 10 medaglie d’oro, 6 medaglie d’argento e 7 di bronzo) ha tutti i requisiti per ottenere la ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 luglio 2021) L’appello pubblico del presidente di Atletica Bergamo 59 Achille Ventura per la domanda didel mezzofondista 22enne Abdeltrova sostegno parlamentare. “Ho letto il post su Facebook del presidente Ventura – dichiara il deputato Daniele, capogruppoin Commissione Istruzione, cultura, sport alla Camera – e lo trovo sacrosanto., arrivato in Italia a 9 anni e cresciuto a Brembate Sopra, da pluricampione italiano (nel suo palmares ci sono 10 medaglie d’oro, 6 medaglie d’argento e 7 di bronzo) ha tutti i requisiti per ottenere la ...

