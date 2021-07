Cimitero monumentale di Bergamo: da lunedì 5 luglio orario prolungato fino alle 19 (Di sabato 3 luglio 2021) E Bergamo Onoranze Funebri ha pubblicato un avviso pubblico per l’assunzione di cinque persone, a tempo pieno e indeterminato, con profilo professionale di necroforo. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 3 luglio 2021) EOnoranze Funebri ha pubblicato un avviso pubblico per l’assunzione di cinque persone, a tempo pieno e indeterminato, con profilo professionale di necroforo.

Advertising

Kweedado : RT @webecodibergamo: Bergamo Onoranze Funebri ha pubblicato un avviso pubblico per l’assunzione di cinque persone, a tempo pieno e indeterm… - webecodibergamo : Bergamo Onoranze Funebri ha pubblicato un avviso pubblico per l’assunzione di cinque persone, a tempo pieno e indet… - Cremonaoggi : 510mila euro spesi per il cimitero monumentale in un anno e mezzo #cremona #cremonaoggi - avadesordre : #3luglio A Firenze è #NatoOggi nel 1871 l’architetto #UlisseStacchini sua la Stazione Centrale di Milano Tomba Pi… - WildOneSelvy : Foto appena pubblicata @ Cimitero Monumentale di Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Cimitero monumentale Cimitero monumentale: al via i lavori per le tombe di famiglia Stanno per essere realizzate in un unico lotto le nuove 36 tombe di famiglia per le quali lo scorso anno il Comune di Chiari aveva aperto i termini per la manifestazione di interesse da parte dei ...

Cimiteri, a breve il Comune installerà oltre 800 cellette cinerarie Da tempo - qualcuno anche da un paio d'anni, ma con il Covid nel 2020 la situazione è peggiorata - diverse famiglie non trovano spazio nei cimiteri del capoluogo - a partire dal cimitero monumentale ...

Cimitero monumentale di Bergamo: da lunedì 5 luglio orario prolungato fino alle 19 L'Eco di Bergamo Cimitero monumentale di Bergamo: da lunedì 5 luglio orario prolungato fino alle 19 Il cimitero monumentale di Bergamo prolunga l’orario di apertura al pubblico durante il periodo estivo: a partire da lunedì e fino al prossimo 31 agosto i cancelli del principa ...

510mila euro spesi per il cimitero Oltre 510mila euro sono stati spesi nell’ultimo anno e mezzo per manutenzioni varie nel cimitero monumentale di Cremona: una cifra elevata che comprende la manutenzione delle crociere e la ...

Stanno per essere realizzate in un unico lotto le nuove 36 tombe di famiglia per le quali lo scorso anno il Comune di Chiari aveva aperto i termini per la manifestazione di interesse da parte dei ...Da tempo - qualcuno anche da un paio d'anni, ma con il Covid nel 2020 la situazione è peggiorata - diverse famiglie non trovano spazio nei cimiteri del capoluogo - a partire dal...Il cimitero monumentale di Bergamo prolunga l’orario di apertura al pubblico durante il periodo estivo: a partire da lunedì e fino al prossimo 31 agosto i cancelli del principa ...Oltre 510mila euro sono stati spesi nell’ultimo anno e mezzo per manutenzioni varie nel cimitero monumentale di Cremona: una cifra elevata che comprende la manutenzione delle crociere e la ...