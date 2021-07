Chiesa polacca | ora lo scandalo pedofilia rischia di travolgere tutto

Leggi su it.insideover

(Di sabato 3 luglio 2021) La, se possibile sopratdurante il regno di papa Francesco, si è contraddistinta per rappresentare una sorta di baluardo del tradizionalismo. Un elemento caratterizzante – questo dell’ortodossia dottrinale -, che qualche commentatore ha scambiato per un segno oppositivo al pontificato del primo pontefice gesuita della storia. Quasi come se in Polonia non tutti InsideOver.