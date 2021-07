Chiara Ferragni, posa piccante in costume: questa volta vuole esagerare (Di sabato 3 luglio 2021) Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di scatti mentre è al mare con un costume nuovo. La sua posa piccante ha incuriosito tutti i suoi follower. Chiara Ferragni si sta… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 3 luglio 2021)ha pubblicato una serie di scatti mentre è al mare con unnuovo. La suaha incuriosito tutti i suoi follower.si sta… Questo articolo è stato pubblicato per la primada Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

PrinceHrry94 : RT @sono_stressata: @Louis_Tomlinson hai scassato il cazzo tu e le tue maglie dell'inghilterra ma chi pensi di essere chiara ferragni in ve… - larry_28_always : RT @sono_stressata: @Louis_Tomlinson hai scassato il cazzo tu e le tue maglie dell'inghilterra ma chi pensi di essere chiara ferragni in ve… - alicedrusiani : @divianadyeus Ridicole le sante marie goretti frustrate ma anche chi non sa chi sia chiara ferragni non scherza . M… - CorriereUmbria : Chiara Ferragni, mini costume e foto in posa hot su Instagram da Forte dei Marmi #CharaFerragni #FortedeiMarmi… - finxvline : RT @sono_stressata: @Louis_Tomlinson hai scassato il cazzo tu e le tue maglie dell'inghilterra ma chi pensi di essere chiara ferragni in ve… -