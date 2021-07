Chi era Paolo Beldì, trovato morto: Rai e Mediaset in lutto, le reazioni (Di sabato 3 luglio 2021) Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Paolo Beldì. Il regista lanciato da Antonio Ricci su Fininvest con programmi come Lupo solitario e Matrioska e dietro al successo di Mai dire banzai ci ha lasciati all’improvviso all’età di 66 anni. A dare la notizia della scomparsa è stata un’amica, che lo attendeva al circolo di Levo insieme intorno alle ore 21 dello scorso 2 luglio. Come riportato dalla Stampa, dopo la segnalazione, i soccorritori del 118 sono giunti nella casa del regista trovandolo senza vita, probabilmente per un arresto cardiaco. Paolo Beldì, nato e cresciuto in provincia di Novara dove aveva ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di. Il regista lanciato da Antonio Ricci su Fininvest con programmi come Lupo solitario e Matrioska e dietro al successo di Mai dire banzai ci ha lasciati all’improvviso all’età di 66 anni. A dare la notizia della scomparsa è stata un’amica, che lo attendeva al circolo di Levo insieme intorno alle ore 21 dello scorso 2 luglio. Come riportato dalla Stampa, dopo la segnalazione, i soccorritori del 118 sono giunti nella casa del regista trovandolo senza vita, probabilmente per un arresto cardiaco., nato e cresciuto in provincia di Novara dove aveva ...

Advertising

AngeloSantoro : Sono un figlio di carabiniere. Mio padre mi ha insegnato che: Le forze dell’ordine non picchiano, non torturano, no… - IlContiAndrea : Non era perfetta, del resto chi di noi lo è, ma Diana ha senza dubbio segnato un'epoca. Una donna intelligente e se… - BeppeSala : Milano è oggi una città contemporanea, accogliente e inclusiva dove si è liberi di essere e di amare. Da qui voglia… - sfenty2 : @lurchbirch -to quello che si sentivano però col senno di poi credo che alcune canzoni come immortale siano state u… - Tata08215870 : RT @ontherisingmoon: Chi c’era, sa. -