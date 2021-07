Charlotte Casiraghi | l’estate senza trucco della cugina Camille

Leggi su amica

(Di sabato 3 luglio 2021) In quel del Principato di Monaco, è ladiGottlieb, ad aprire le danze del. E anche per2021 è stato così. La sua tradizionale fotoe in costume è arrivata. Ed è quella che potete vedere sopra, ad aperturaGALLERY. Una tradizione che coinvolge direttamente, la: la principessa. Regina di ogni estate, in compagnia dei suoi figli e dei suoi fidanzati prima e del marito poi, la figlia di Carolina ...