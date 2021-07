Cessione Salernitana, Gravina: «Abbiamo ricevuto rassicurazioni» (Di sabato 3 luglio 2021) Gabriele Gravina ha parlato della questione relativa alla Cessione della Salernitana che sembra aver avuto ora un risvolto positivo Gabriele Gravina, presidente della FIGC, a margine della conferenza stampa di presentazione di Gianluca Rocchi come nuovo designatore degli arbitri, ha parlato anche della questione relativa alla Cessione della Salernitana. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI «Siamo in dirittura perché oggi scadono le condizioni che Abbiamo posto. Non si cambierà una virgola da quello che noi Abbiamo chiesto. Non è vero che il trust ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Gabrieleha parlato della questione relativa alladellache sembra aver avuto ora un risvolto positivo Gabriele, presidente della FIGC, a margine della conferenza stampa di presentazione di Gianluca Rocchi come nuovo designatore degli arbitri, ha parlato anche della questione relativa alladella. LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI «Siamo in dirittura perché oggi scadono le condizioni cheposto. Non si cambierà una virgola da quello che noichiesto. Non è vero che il trust ...

