Cessione Koulibaly, rifiutata l’offerta: c’è l’ipotesi rinnovo. La cifra (Di sabato 3 luglio 2021) Cessione Koulibaly, rifiutata l'offerta da 40 milioni di euro. Il club partenopeo l'avrebbe rimandata perché non adeguata, si apre l'ipotesi rinnovo. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 3 luglio 2021)l'offerta da 40 milioni di euro. Il club partenopeo l'avrebbe rimandata perché non adeguata, si apre l'ipotesi. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

CalcioNapoli24 : - rossella_des : @Antoniotarallo0 Per me invece è una scelta giusta per quelli che sono i parametri della società. Se deve esserci u… - Chiariello_CS : RT @Alberto_Caccia: Ad oggi il #Napoli ha 7 calciatori che occupano una grande fetta del monte ingaggi: Koulibaly, Insigne, Mertens, Lozano… - Alberto_Caccia : Ad oggi il #Napoli ha 7 calciatori che occupano una grande fetta del monte ingaggi: Koulibaly, Insigne, Mertens, Lo… - larisposta_42 : Per #DeLaurentiis è il momento migliore per cedere #Koulibaly e investire su un nuovo KK, di cui il mondo è pieno.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cessione Koulibaly Sportitalia - Cessione Koulibaly, rispedita al mittente un'offerta da 40mln: c'è l'ipotesi rinnovo Napoli Calcio - Alfredo Pedullà, ai microfoni di Sportitalia, ha rivelato che, in questi giorni, sarebbe arrivata un'offerta al Napoli da 40 milioni di euro per Kalidou Koulibaly rispedita al mittente. In caso di mancata proposta appropriata, il difensore senegalese rinnoverà il contratto.

Milan su Insigne, l'idea con scambio ... a Napoli lo lasciano andare, per un motivo molto semplice, hanno bisogno di cedere, e l'arrivo di Romagnoli, sarebbe un via libera pure alla cessione di Koulibaly (per 50 milioni), il presidente del ...

Napoli, Koulibaly ed il nodo da sciogliere: cessione o azzurro a vita DailyNews 24 Cessione Koulibaly, rifiutata l’offerta: c’è l’ipotesi rinnovo. La cifra Cessione Koulibaly, rifiutata l'offerta da 40 milioni di euro. Il club partenopeo l'avrebbe rimandata perché non adeguata, si apre l'ipotesi rinnovo.

La cessione che nessuno si aspettava (ne arriveranno altre) In realtà le parole di De Laurentiis hanno lasciato intendere che ci saranno molte cessioni e anche di giocatori 'insospettabili' perché non top. Il portoghese guadagna oltre 2 milioni all'anno, circa ...

Napoli Calcio - Alfredo Pedullà, ai microfoni di Sportitalia, ha rivelato che, in questi giorni, sarebbe arrivata un'offerta al Napoli da 40 milioni di euro per Kalidourispedita al mittente. In caso di mancata proposta appropriata, il difensore senegalese rinnoverà il contratto.... a Napoli lo lasciano andare, per un motivo molto semplice, hanno bisogno di cedere, e l'arrivo di Romagnoli, sarebbe un via libera pure alladi(per 50 milioni), il presidente del ...Cessione Koulibaly, rifiutata l'offerta da 40 milioni di euro. Il club partenopeo l'avrebbe rimandata perché non adeguata, si apre l'ipotesi rinnovo.In realtà le parole di De Laurentiis hanno lasciato intendere che ci saranno molte cessioni e anche di giocatori 'insospettabili' perché non top. Il portoghese guadagna oltre 2 milioni all'anno, circa ...