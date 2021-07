(Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Da liberale non potrei mai pensare che lae la competizione siano un male. Servono a far crescere il fatturato politico, cioè i voti, ma anche –per conquistarli– a migliorare la qualità dell’offerta politica. Però lanon dev’essere eccessiva e non deve far perdere di vista che il popolo del centro-destra ci chiede di essere uniti”. Lo afferma Silvioin un’intervista che sarà pubblicata su Fortune Italia in edicola dal 7 luglio, a proposito del rapporto tra i leader e i partiti della coalizione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

berlusconi : Il partito unico non è una 'fusione fredda' imposta dall' alto, che si possa realizzare in poche settimane. Anzi, d… - TV7Benevento : Centrodestra: Berlusconi, 'bene concorrenza ma rimanendo uniti'... - Rosyfree74 : RT @Moonlightshad1: Sarebbe anche ora che si iniziasse a chiamare le cose col loro nome. Sono quasi 30 anni che ci vendono i partiti di ber… - rafelez : RT @Moonlightshad1: Sarebbe anche ora che si iniziasse a chiamare le cose col loro nome. Sono quasi 30 anni che ci vendono i partiti di ber… - pavafrav : RT @Moonlightshad1: Sarebbe anche ora che si iniziasse a chiamare le cose col loro nome. Sono quasi 30 anni che ci vendono i partiti di ber… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra Berlusconi

leggi anche l'articolo >e il partito unico di: "Mi dispiace per Fratelli d'Italia"sogna il Quirinale: "Mi do il 10 - 15% di possibilità", lo 'schema' per il Colle ......a lavorare con tutti i nomi scritti sui petali della margherita sfogliata dal: di ... la persona che secondo più di un rumoursin dall'inizio avrebbe voluto candidare, e sulla ...Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Da liberale non potrei mai pensare che la concorrenza e la competizione siano un male. Servono a far crescere il fatturato politico, cioè i voti, ma anche –per conquistarli ..."Mi do il 10-15 per cento di possibilità": la previsione di Berlusconi sulla corsa al Quirinale in vista della fine del mandato di Mattarella.