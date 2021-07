"C'è tanto posto lì". La Meloni raffigurata così: schifo senza precedenti e la sinistra tace | Foto (Di sabato 3 luglio 2021) “A Piazzale Loreto c'è ancora tanto posto”. È la scritta che accompagna i manifesti orripilanti affissi a Torino e ritraenti Giorgia Meloni e Maurizio Marrone a testa in giù. Questa follia fuori dal tempo e dallo spazio politico non è stata firmata né rivendicata: si tratta di un attacco vigliacco e infamante nei confronti della leader di Fratelli d'Italia e del suo assessore regionale. A denunciare l'accaduto è stata proprio la Meloni tramite un post sui suoi profili social. “La scorsa notte - ha esordito - in Barriera di Milano a Torino, sono apparsi questi manifesti raffiguranti me e l'assessore Maurizio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) “A Piazzale Loreto c'è ancora”. È la scritta che accompagna i manifesti orripilanti affissi a Torino e ritraenti Giorgiae Maurizio Marrone a testa in giù. Questa follia fuori dal tempo e dallo spazio politico non è stata firmata né rivendicata: si tratta di un attacco vigliacco e infamante nei confronti della leader di Fratelli d'Italia e del suo assessore regionale. A denunciare l'accaduto è stata proprio latramite un post sui suoi profili social. “La scorsa notte - ha esordito - in Barriera di Milano a Torino, sono apparsi questi manifesti raffiguranti me e l'assessore Maurizio ...

FratellidItalia : RT @Libero_official: Giorgia #Meloni raffigurata a testa in giù nei manifesti apparsi a #Torino - lorenzocasalin4 : RT @Libero_official: Giorgia #Meloni raffigurata a testa in giù nei manifesti apparsi a #Torino - Libero_official : Giorgia #Meloni raffigurata a testa in giù nei manifesti apparsi a #Torino - SoniaLaVera : RT @GiancarloDeRisi: Odiatori seriali in azione di nuovo scatenati contro Giorgia Meloni appesa a testa in giù. 'C’è ancora tanto posto a P… - smilypapiking : RT @RoccoTodero: L’occidente è quel posto dove potete permettervi di dire che i vostri antenati sono stati razzisti, schiavisti, colonialis… -