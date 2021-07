Caso Saman | parla il cugino arrestato

(Di sabato 3 luglio 2021) Ikram Ljaz ha chiesto un interrogatorio ai giudici ed ha risposto alle loro domande. Il giovane, l'unico in carcere degli indagati per la scomparsa della giovane, ha raccontato la sua versione, senza ...

Advertising

SusannaCeccardi : Giuseppe Cruciani ha ragione: la sinistra parla troppo del Ddl Zan e troppo poco del triste caso di Saman. - MeleoFernando : RT @rkmontanari: Luca Ricolfi sul caso di Saman Abbas: 'Se ne parla poco? La sinistra ha sempre un occhio di riguardo per l'islam https://t… - ivic49824555 : RT @Mario87669453: Forse è il caso di fare tesoro dell'esperienza #MalikaChalhy considerando che se la stessa attenzione avesse avuto il ca… - Crudeli45198835 : RT @Mario87669453: Forse è il caso di fare tesoro dell'esperienza #MalikaChalhy considerando che se la stessa attenzione avesse avuto il ca… - Mario87669453 : Forse è il caso di fare tesoro dell'esperienza #MalikaChalhy considerando che se la stessa attenzione avesse avuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Saman

Ikram Ljaz ha chiesto un interrogatorio ai giudici ed ha risposto alle loro domande. Il giovane, l'unico in carcere degli indagati per la scomparsa della giovane, ha raccontato la sua versione, senza ...... seguito all'arresto in Francia avvenuto il 28 maggio, aveva rilasciato solo dichiarazioni spontanee, dicendo di non essere responsabile della sparizione di. Difeso dagli avvocati Luigi ...Dalle sue parole, anche se dovessero essere tese a discolparsi e ad alleggerire la propria situazione, potrebbero arrivare indicazioni importantissime per le indagini ...si fa sempre più strada l’ipotesi che Saman poteva essere salvata se solo si fosse applicato l’articolo 18 bis ...