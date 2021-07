(Di sabato 3 luglio 2021) Ci sono dueper falsa testimonianza nella nuova indagine suldi. Lo ha rivelato ieri sera la trasmissione Quarto Grado, che – nonostante la diffida di Piera Maggio – è tornata ad occuparsi del giallo che va avanti da 17 anni senza ancora una soluzione.: le novità... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Caso #DenisePipitone, due nuovi indagati: coppia romana ritratta tutto - ilgiornale : Gaspare Ghaleb racconta il suo punto di vista sul caso di Denise Pipitone e spara a zero contro gli inquirenti: ecc… - Imma25440445 : @CristinaMolendi @MissingDeniseMp ancora, senza avere paura di questo degrado ke ancora vi comanda e gestisce le vo… - infoitinterno : 'Picchiato e incastrato, vi racconto cosa non torna sul caso Denise” - SalsanoPaola : RT @SolitudineC: #DenisePipitone È un bene che ci siano ragazzi e mamme che s'interessino giornalmenteal caso del rapimento di Denise Pipit… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Denise

Di recente, tutti gli occhi erano puntati sul format quando emersero delle importanti novità suldiPipitone ...dalla Russia giungevano notizie sul possibile ritrovamento della piccola ...ILVideo ILPipitone, Piera Maggio diffida Quarto Grado: 'Non...Pipitone, rivelazione choc a La Vita in Diretta. 'So chi l'ha presa e in quale luogo'e nuovi indagati: ...Si continua ad indagare sul caso Denise Pipitone. Sarebbero emersi nuovi importanti elementi durante la puntata di Quarto Grado.Caso Denise Pipitone, due nuovi indagati: coppia romana ritratta tutto. Le ultime novità sul caso nel corso di Quarto Grado.