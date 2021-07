CasaPound alla sede di Atlantia: “Il regalo ai Benetton? Quei soldi sono sporchi di sangue” (Di sabato 3 luglio 2021) Milano, 3 lug – «Autostrade: revoca unica soluzione», questo è lo striscione che è stato esposto davanti alla sede milanese di Atlantia dai militanti di CasaPound Italia, che ieri pomeriggio hanno organizzato una manifestazione in piazza Diaz per protestare contro la trattativa, costata allo Stato più di 20 miliardi, per l’acquisizione di Autostrade per l’Italia. «Nonostante i proclami dell’ex presidente del Consiglio Conte e degli esponenti dei 5 stelle – si legge in una nota del movimento – i Benetton portano a casa più di 20 miliardi di euro: è questa la giustizia promessa ai famigliari delle vittime ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 luglio 2021) Milano, 3 lug – «Autostrade: revoca unica soluzione», questo è lo striscione che è stato esposto davantimilanese didai militanti diItalia, che ieri pomeriggio hanno organizzato una manifestazione in piazza Diaz per protestare contro la trattativa, costata allo Stato più di 20 miliardi, per l’acquisizione di Autostrade per l’Italia. «Nonostante i proclami dell’ex presidente del Consiglio Conte e degli esponenti dei 5 stelle – si legge in una nota del movimento – iportano a casa più di 20 miliardi di euro: è questa la giustizia promessa ai famigliari delle vittime ...

Advertising

DSantanche : La geniale idea di Galli della Loggia (pubblicata seriamente sul @Corriere!) per dimostrarsi “antifascisti”: mangan… - anto_galli4 : RT @DSantanche: La geniale idea di Galli della Loggia (pubblicata seriamente sul @Corriere!) per dimostrarsi “antifascisti”: manganellare,… - Chiaraema1 : RT @DSantanche: La geniale idea di Galli della Loggia (pubblicata seriamente sul @Corriere!) per dimostrarsi “antifascisti”: manganellare,… - cardella42 : RT @DSantanche: La geniale idea di Galli della Loggia (pubblicata seriamente sul @Corriere!) per dimostrarsi “antifascisti”: manganellare,… - ananassobasso : RT @IlPrimatoN: 'Fai pestare quelli di CasaPound'. L'invito dell'editorialista del Corrierone alla Meloni ??@AdrianoScianca https://t.c… -