Carta sovranisti europei, Letta: “Non si può sostenere Draghi e Orban allo stesso tempo, è come tifare Inter e Milan contemporaneamente” (Di sabato 3 luglio 2021) Le “destre populiste e sovraniste raccontano agli italiani delle favole che non hanno alcun rapporto con la realtà. Non si può stare con Draghi e non si può stare con Orban allo stesso tempo: sono due politiche incompatibili, non si può tifare per l’Inter e il Milan contemporaneamente, non si è credibili”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, Intervenendo alla Conferenza programmatica del Psi, tornando a criticare la decisione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni di sottoscrivere la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Le “destre populiste e sovraniste raccontano agli italiani delle favole che non hanno alcun rapporto con la realtà. Non si può stare cone non si può stare con: sono due politiche incompatibili, non si puòper l’e ilconraneamente, non si è credibili”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enricovenendo alla Conferenza programmatica del Psi, tornando a criticare la decisione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni di sottoscrivere la ...

