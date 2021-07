Caro edilizia, arrivano i rimborsi alle imprese per rincari superiori all’8% (Di sabato 3 luglio 2021) Governo pronto a intrudurre un meccanismo di rimborso alle imprese per oscillazioni dei prezzi delle materie prime superiori all’8% su base trimestrale Leggi su ilsole24ore (Di sabato 3 luglio 2021) Governo pronto a intrudurre un meccanismo di rimborsoper oscillazioni dei prezzi delle materie primesu base trimestrale

Ance Cuneo vuol essere il cuore della ripresa ... malgrado problemi impellenti come il caro materie prime e quelli endemici come la complessità del ... esteso su oltre 150.000 metri quadrati: "Un intervento a bassa densità edilizia, ma con un'alta ...

