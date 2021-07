Carla Fracci, emozioni in diretta: l’omaggio eccezionale di Alma Manera (Di sabato 3 luglio 2021) A “Uno Weekend”, alla presenza di Beppe Menegatti, il ricordo commosso e la dedica emozionante su richiesta di Alma Manera per Carla Fracci C. Fracci (fonte foto: GettyImages) – Alma Manera (fonte foto: Raiplay)Appuntamento atteso e gradito dai telespettatori, quello di “Uno Weekend”, il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai 1: tra i tanti temi affrontati, il dolce ed affettuoso ricordo di Carla Fracci, alla presenza di Beppe Menegatti e di Alma Manera, che ha avuto per lei parole ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 3 luglio 2021) A “Uno Weekend”, alla presenza di Beppe Menegatti, il ricordo commosso e la dedica emozionante su richiesta diperC.(fonte foto: GettyImages) –(fonte foto: Raiplay)Appuntamento atteso e gradito dai telespettatori, quello di “Uno Weekend”, il programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai 1: tra i tanti temi affrontati, il dolce ed affettuoso ricordo di, alla presenza di Beppe Menegatti e di, che ha avuto per lei parole ...

Advertising

zazoomblog : Carla Fracci emozioni in diretta: l’omaggio eccezionale di Alma Manera - #Carla #Fracci #emozioni #diretta: - filippocecchin2 : @AlibrandoR @InessaArmand10 Uno spot perfetto. Al contrario (per esempio) della testimonial Carla Fracci, vaccinata… - rossanafrancio1 : RT @EmanuelaGiovan9: #TraLaDanza La danza è poesia perché il suo fine ultimo è esprimere sentimenti, anche se attraverso una rigida tecnica… - disdis1188 : Del mio quartiere, a seconda dell'età, Carla Fracci, Costantino Vitagliano, Rkomi. - _MrFrancis : Milano, via della Spiga. Omaggio a Carla Fracci. [?? Pic not mine] -