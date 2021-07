Carico di materiale radioattivo dalla Svizzera: respinto alla dogana (Di sabato 3 luglio 2021) Como - Un Carico di rottami di ferro proveniente dalla Svizzera e diretto in Italia, è stato respinto alla barriera di Ponte Chiasso dopo un controllo doganale dei valori 'radiometrici' da cui sono ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 luglio 2021) Como - Undi rottami di ferro provenientee diretto in Italia, è statobarriera di Ponte Chiasso dopo un controllole dei valori 'radiometrici' da cui sono ...

