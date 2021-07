Carceri | Ginetto Iv | ‘accertare responsabilità ma no discredito Polizia penitenziaria’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “I gravi fatti di violenza accaduti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere non siano una condanna per l’ intero Corpo dipenitenziaria. Un ‘mondo a parte’ quello del carcere e dell’esecuzione penale che ha bisogno di maggiori attenzioni, più rapporti con le istituzioni e la società esterna. Non possiamo non esprimere una ferma e forte condanna per i fatti accaduti a danno dei detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in violazione delle regole penitenziarie e dei diritti fondamentali dell’individuo che devono essere garantiti anche negli istituti penitenziari a partire dalla salute e dall’incolumità fisica”. Lo dichiara Nadia ...