Carceri | Ferraresi M5S | ' basta speculazioni | rispettata azione magistratura'

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Su alcuni giornali si leggono titoli e ricostruzioni totalmente false sui gravissimi fatti di Santa Maria Capua Vetere, con particolare riferimento all'attività svolta al tempo da me e da Alfonso Bonafede. Come già evidente e documentalmente provato, il ministero si è mosso immediatamente nel pieno rispetto delle prerogative e dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria che ha portato avanti le indagini per accertare i fatti. Ogni altra speculazione è totalmente infondata". Lo scrive su Facebook il deputato del Movimento 5 Stelle Vittorio Ferraresi, componente della commissione Giustizia ed ex sottosegretario alla Giustizia.

