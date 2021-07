Cannavaro su Insigne: "Grande prestazione sia in fase offensiva che difensiva" (Di sabato 3 luglio 2021) Il campione del mondo e pallone d'Oro con l'Italia del 2006, Fabio Cannavaro, ha commentato così la brillante prestazione di Lorenzo Insigne in Belgio-Italia ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Quando l'ho visto partire mi sono detto 'Speriamo nel tiro a giro', é un colpo che lui ha. Insigne è cresciuto tantissimo e sta esprimendo un calcio di altissimo livello. A questo Europeo è arrivato con l'età giusta e ieri la sua prestazione è stata brillante, sia in fase offensiva che difensiva. Lorenzo, essendo napoletano, soffre più degli altri ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 3 luglio 2021) Il campione del mondo e pallone d'Oro con l'Italia del 2006, Fabio, ha commentato così la brillantedi Lorenzoin Belgio-Italia ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Quando l'ho visto partire mi sono detto 'Speriamo nel tiro a giro', é un colpo che lui ha.è cresciuto tantissimo e sta esprimendo un calcio di altissimo livello. A questo Europeo è arrivato con l'età giusta e ieri la suaè stata brillante, sia inche. Lorenzo, essendo napoletano, soffre più degli altri ...

