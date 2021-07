Cannavaro | “Questa Italia rispecchia Mancini | bella da vedere e concreta”

Advertising

BeppeSama : @gianninastar14 Gioca la Nazionale e le ultime coppe vinte sono state alzate da Zoff (juve) Cannavaro (juve) questa… - Dispari89 : @CucchiRiccardo Tutti uniti per la nazionale..però tante volte eccesso di entusiasmo, questioni di tifo e prese di… - LouGirardiReal : Questa gente oltre a tifare un club imbarazzante ha anche poca memoria. La figura di merda più grossa della storia?… - zazoomblog : Nazionale Cannavaro: “Questa Italia somiglia se stessa: con l’orgoglio può andare avanti” - #Nazionale #Cannavaro:… - italiaserait : Nazionale, Cannavaro: “Questa Italia somiglia se stessa: con l’orgoglio può andare avanti” -

Ultime Notizie dalla rete : Cannavaro Questa

C'è un tifoso speciale degli azzurri che sta godendo un mondo a vedere le partite e soprattutto le vittorie dell'Italia inedizione degli Europei: si tratta di Fabio, difensore e capitano della nazionale che trionfò a Berlino nel Mondiale 2006. L'ex mastino di Napoli, Parma, Juventus e Inter , ...è una Nazionale che ci fa divertire, che quando va in campo non ci dà mai la sensazione di soffrire".(getty images) tutte le notizie diitalia Leggi i commenti Europei ...Ai microfoni di Sky Sport l'ex calciatore Fabio Cannavaro ha parlato cosi riguardo Lorenzo Insigne. Ecco le sue parole: "Quando l'ho visto partire mi sono ...Intervenuto a Sky Sport, Fabio Cannavaro spende belle parole per Lorenzo Insigne, dopo la prestazione di ieri contro il Belgio. Una prestazione, quella del capitano del Napoli, che, insieme al gol, gl ...