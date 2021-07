Cannavaro | “La forza di questa Nazionale è il gruppo | come nel 2006 E poi gioca bene”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 3 luglio 2021) Intervistato da Sky Sport, l’ex difensore della, ex Pallone d’Oro del, Fabio, ha parlato diItalia che ha raggiunto la semifinale di Euro 2020 e ha analizzato la analogie con quella che vinse i Mondiali del. Queste le sue parole: “Sono felicissimo per. Stanno facendo un lavoro strepitoso e ne siamo davvero felici. Vincere non è solo un sogno, l’obiettivo è difficile ma alla portata. Analogie col? In tutte le nazionali a cui ho partecipato la nostraè sempre stata il ...