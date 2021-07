Canada: emergenza caldo, oltre 130 incendi (Di sabato 3 luglio 2021) Ottawa, 3 lug. (Adnkronos) - oltre 130 incendi, scatenati da fulmini, stanno divampando nel Canada occidentale, colpito da un'ondata di caldo senza precedenti. Il governo federale ha annunciato l'invio di aerei militari nella British Columbia, la provincia più colpita. Secondo i dati del Wildfire Service della British Columbia, in questa provincia gli incendi sono 136, dopo che sono stati registrati 12mila fulmini. "Gran parte di questi fulmini hanno colpito vicino a centri abitati", ha detto il capo delle operazioni provinciali, Cliff Chapman, citato dalla Bbc. Mercoledì sera, un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Ottawa, 3 lug. (Adnkronos) -130, scatenati da fulmini, stanno divampando neloccidentale, colpito da un'ondata disenza precedenti. Il governo federale ha annunciato l'invio di aerei militari nella British Columbia, la provincia più colpita. Secondo i dati del Wildfire Service della British Columbia, in questa provincia glisono 136, dopo che sono stati registrati 12mila fulmini. "Gran parte di questi fulmini hanno colpito vicino a centri abitati", ha detto il capo delle operazioni provinciali, Cliff Chapman, citato dalla Bbc. Mercoledì sera, un ...

