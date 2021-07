Camorra: Cassazione annulla l’aumento di pena per il boss Orlando (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Corte di Cassazione ha annullato – senza rinvio – la sentenza della seconda sezione della Corte di Appello di Napoli con la quale aveva portato da 9 anni e 4 mesi di reclusione a 14 anni e 8 mesi di reclusione la pena “per recidiva” inflitta al boss di Marano (Napoli) Antonio Orlando, condannato in quanto ritenuto il promotore e l’organizzatore, anche durante la latitanza, dell’omonimo clan. Una organizzazione malavitosa che, nel corso degli anni, è riuscita a inglobare due importanti famiglie mafiose: i Nuvoletta prima, e i Polverino poi. La Suprema Corte ha accolto ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Corte dihato – senza rinvio – la sentenza della seconda sezione della Corte di Appello di Napoli con la quale aveva portato da 9 anni e 4 mesi di reclusione a 14 anni e 8 mesi di reclusione la“per recidiva” inflitta aldi Marano (Napoli) Antonio, condannato in quanto ritenuto il promotore e l’organizzatore, anche durante la latitanza, dell’omonimo clan. Una organizzazione malavitosa che, nel corso degli anni, è riuscita a inglobare due importanti famiglie mafiose: i Nuvoletta prima, e i Polverino poi. La Suprema Corte ha accolto ...

