Calendario scolastico 2021/22: ecco le date regione per regione (Di sabato 3 luglio 2021) ecco tutte le date del Calendario scolastico 2021/22. Bolzano precede tutti e parte il 6 Settembre. Le ultime saranno Puglia e Calabria Neanche il tempo di finire che è già tempo di ripartire. Il Calendario scolastico per il 2021/22 è già stato delineato, e le regioni stanno già cominciando ad anticipare le date che saranno in esso. Bolzano precede tutti e partirà il 6 settembre. Una settimana dopo, cioè lunedì 13 settembre, sarà la volta di Milano e Roma, mentre mercoledì 15 di Napoli. Ultime Puglia e Calabria, che partiranno ... Leggi su zon (Di sabato 3 luglio 2021)tutte ledel/22. Bolzano precede tutti e parte il 6 Settembre. Le ultime saranno Puglia e Calabria Neanche il tempo di finire che è già tempo di ripartire. Ilper il/22 è già stato delineato, e le regioni stanno già cominciando ad anticipare leche saranno in esso. Bolzano precede tutti e partirà il 6 settembre. Una settimana dopo, cioè lunedì 13 settembre, sarà la volta di Milano e Roma, mentre mercoledì 15 di Napoli. Ultime Puglia e Calabria, che partiranno ...

