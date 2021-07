Calciomercato Sampdoria, il Galatasaray punta Murillo: le ultime (Di sabato 3 luglio 2021) Calciomercato Sampdoria: su Murillo, sempre in uscita dai blucerchiati, ci sarebbero ora le sirene del Galatasaray Futuro ancora tutto da decifrare quello di Jeison Murillo, difensore colombiano che non rientra più nei piani della Sampdoria. L’ex Inter, di ritorno dal prestito al Celta Vigo, sarà messo nuovamente sul mercato con la speranza di trovare una soluzione definitiva. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Secondo quanto riporta il portale turco Yeni?afak, sul classe 1992 sarebbe tornato prepotentemente il Galatasaray. Dopo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021): su, sempre in uscita dai blucerchiati, ci sarebbero ora le sirene delFuturo ancora tutto da decifrare quello di Jeison, difensore colombiano che non rientra più nei piani della. L’ex Inter, di ritorno dal prestito al Celta Vigo, sarà messo nuovamente sul mercato con la speranza di trovare una soluzione definitiva. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Secondo quanto riporta il portale turco Yeni?afak, sul classe 1992 sarebbe tornato prepotentemente il. Dopo ...

Advertising

Gazzetta_it : Samp, solo soldi per Damsgaard. Ma il Milan insiste #calciomercato - Rossonero__1899 : RT @Gazzetta_it: Samp, solo soldi per Damsgaard. Ma il Milan insiste #calciomercato - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, un'altra pretendente per #Caprari #Samp - milansette : Atalanta ma non solo: per Pobega c'è anche l'ipotesi Sampdoria #acmilan #rossoneri - infoitsport : Calciomercato Milan – Damsgaard, telefonata alla Sampdoria: le ultime -