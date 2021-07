Calciomercato – Pobega, il Milan vuole tenere il controllo sul giocatore (Di sabato 3 luglio 2021) Le ultime sul Calciomercato del Milan: l'Atalanta è molto interessa a Pobega, ma il club rossonero crede nel centrocampista Leggi su pianetamilan (Di sabato 3 luglio 2021) Le ultime suldel: l'Atalanta è molto interessa a, ma il club rossonero crede nel centrocampista

DiMarzio : #Pobega, #Lirola e #Fisic: il punto sul mercato dell'#Atalanta - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, interesse per #Pobega del #Milan - PianetaMilan : #Calciomercato – #Pobega, il #Milan vuole tenere il controllo sul giocatore - ProfidiAndrea : ?? L'#Atalanta bussa alla porta del #Milan per Tommaso Pobega ???? #Koopmeiners è l'obiettivo principale, ma le richie… - enzolampard : L’#Atalanta spende, dopo i 20M per #Musso, ora sta chiudendo anche per #Pobega, al #Milan andranno circa -2M + bonus #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Pobega CALCIOMERCATO MILAN/ Idea Schick per l'attacco ma ecco la richiesta del Bayer ... accordo vicino e Bakayoko aspetta CALCIOMERCATO MILAN, I RUMORS NON MANCANO Il calciomercato non ... 'La trattativa tra Atalanta e Milan per Pobega prosegue e le parti sono più vicine. Si segnala l'...

Salvate il soldato Pobega Se si vuole fare cassa a centrocampo, vendano Krunic e facciano occupare a Pobega il suo ruolo in rosa, senza scordare che a Gennaio ci sarà la coppa d'Africa e questa estate le Olimpiadi. Non mi ...

Offerta dell'Atalanta per Pobega: il Milan non vuole perdere il controllo sul giocatore Milan News Milan, per Pobega non va sottovalutata l’ipotesi Sampdoria Il Milan lo ha riportato a casa, vuole farlo valutare in ritiro da Stefano Pioli ma l’interesse di mercato sul centrocampista è alto. Piace all’ Atalanta che potrebbe chiedere d’inserire il cartellino ...

Calciomercato Milan, Maldini pensa alle cessioni: da Pobega a Hauge Il Milan potrebbe ricavare fondi importanti sacrificando alcuni suoi giocatori, per poi dedicarsi al mercato in entrata ...

