Calciomercato, non solo PSG per Sergio Ramos: anche due club inglesi (Di sabato 3 luglio 2021) L’ex capitano del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe approdare anche in Premier League: due club inglesi interessati Secondo quanto riportato da Goal, Sergio Ramos sarebbe un obiettivo anche di due club inglesi. Nell’articolo in questione si parla di Arsenal e Chelsea, entrambi a caccia di un giocatore di esperienza per tornare a vincere (i Gunners) e aprire un ciclo vincente (Blues). La trattativa è avviata con il Paris Saint Germain ma le parti stanno faticando, al momento, a raggiungere un accordo. L’asta con ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) L’ex capitano del Real Madridpotrebbe approdarein Premier League: dueinteressati Secondo quanto riportato da Goal,sarebbe un obiettivodi due. Nell’articolo in questione si parla di Arsenal e Chelsea, entrambi a caccia di un giocatore di esperienza per tornare a vincere (i Gunners) e aprire un ciclo vincente (Blues). La trattativa è avviata con il Paris Saint Germain ma le parti stanno faticando, al momento, a raggiungere un accordo. L’asta con ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato - Dal derecho de tanteo ai bonus che l’#Inter (non) dovrà riconoscere al #RealMadrid per #Hakimi. La… - sportface2016 : +++#Inter, #Marotta: '#Hakimi al #Psg ufficiale nel giro di un giorno. Vorremmo tanto non dover vendere altri gioca… - SkySport : Fiorentina, addio a Ribery: contratto non rinnovato. In entrata piace Maggiore #SkySport #SkyCalciomercato #Ribery… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Antonin Barak al centro del mercato: interessi di big italiane e non solo - Cucciolina96251 : RT @sscalcionapoli1: Perillo elogia Insigne: “Non c’è un calciatore come lui, mi auguro resti a vita a Napoli” -