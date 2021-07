Calciomercato Napoli, Grillitsch e non solo: le richieste di Spalletti (Di sabato 3 luglio 2021) Luciano Spalletti è arrivato a Napoli e ha fatto subito le prime richieste ad Aurelio De Laurentiis: ecco i dettagli sul mercato Ieri è stato il giorno di Luciano Spalletti a Napoli. Il tecnico è arrivato a Castelvolturno e subito si è seduto a colloquio con Aurelio De Laurentiis per programmare la stagione e la campagna acquisti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il nome per il centrocampo è quello dell’austriaco Grillitsch: pronti 10 milioni di euro per l’Hoffenheim. Sul taccuino di Spalletti anche Emerson Palmieri e Gudmunsson. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021) Lucianoè arrivato ae ha fatto subito le primead Aurelio De Laurentiis: ecco i dettagli sul mercato Ieri è stato il giorno di Luciano. Il tecnico è arrivato a Castelvolturno e subito si è seduto a colloquio con Aurelio De Laurentiis per programmare la stagione e la campagna acquisti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il nome per il centrocampo è quello dell’austriaco: pronti 10 milioni di euro per l’Hoffenheim. Sul taccuino dianche Emerson Palmieri e Gudmunsson. L'articolo proviene da Calcio News ...

Advertising

DiMarzio : #Napoli, #Spalletti blocca la cessione di #Ounas ?? - DiMarzio : Il #Napoli ha bloccato il portiere in scadenza di contratto con il #Siviglia - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Napoli, a centrocampo spunta l’austriaco Grillitsch #calciomercato - sportli26181512 : Napoli, per il centrocampo piace l’austriaco Grillitsch: Napoli, per il centrocampo piace l’austriaco Grillitsch Sp… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Napoli, a centrocampo spunta l’austriaco Grillitsch #calciomercato -