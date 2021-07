Calciomercato Milan: sì del Brescia per Tonali. Cosa manca prima della chiusura (Di sabato 3 luglio 2021) Milan e Brescia hanno trovato l’accordo per Tonali: ora tocca al centrocampista ridursi l’ingaggio e accettare le condizioni dei rossoneri Milan e Brescia hanno trovato l’accordo per Sandro Tonali: ora tocca al centrocampista ridursi l’ingaggio e accettare le condizioni del club rossonero. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dai 35 milioni pattuiti un anno fa l’affare si chiuderà a 25, compresi i 3 per Olzer. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021)hanno trovato l’accordo per: ora tocca al centrocampista ridursi l’ingaggio e accettare le condizioni dei rossonerihanno trovato l’accordo per Sandro: ora tocca al centrocampista ridursi l’ingaggio e accettare le condizioni del club rossonero. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dai 35 milioni pattuiti un anno fa l’affare si chiuderà a 25, compresi i 3 per Olzer. L'articolo proviene da Calcio News 24.

