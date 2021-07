Calciomercato Milan – Si cerca il sostituto di Calhanoglu | ecco tutti i nomi

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, operazione #Tonali in chiusura: nuovo sconto del #Brescia - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Per il reparto offensivo spunta un nuovo nome: piace #Tadic dell'Ajax - DiMarzio : #Pobega, #Lirola e #Fisic: il punto sul mercato dell'#Atalanta - sportli26181512 : Atalanta ma non solo: per Pobega c'è anche l'ipotesi Sampdoria: Il futuro di Tommaso Pobega è ancora incerto. Il gi… - ProfidiAndrea : ?? #Inter, nome nuovo a sinistra: #vanAanholt a parametro zero ?? Contratto appena scaduto col #CrystalPalace è libe… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

A margine della presentazione della lista Milano Unita, il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha espresso per l'ennesima volta la propria opinione in merito al nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero costruire insieme. 'Io posso solamente dire che, se le squadre portano un progetto concreto, non posso non ascoltarle, però mi pare che fino ad oggi ho cercato di difendere gli ...' Milan e Brescia hanno trovato l'accordo per Tonali: ora tocca al centrocampista ridursi l'ingaggio e accettare le condizioni dei rossoneri. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dai ...