Calciomercato Juventus | colpo Insigne | Triplo intreccio tra Italia e Germania

Advertising

Gazzetta_it : Ronaldo, il futuro è adesso: dopo i dolori Euro2020, l'intenzione è di restare a Torino - DiMarzio : #Juventus U23, Giacomo Vrioni passa in prestito al Wattens Swarovski Tirol, massima divisione austriaca - Gazzetta_it : Juve, stai attenta! Arsenal e Dortmund piombano su Locatelli - egidio_gialdini : 'La nazionalJUVE ... I più forti del mondo'. Il punto sugli Europei della nazionale italiana e sul calciomercato de… - LALAZIOMIA : Calciomercato, addio Juventus | Sarri lo vuole in rosa! -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo Gianluca Frabotta è davvero nella lista dei sicuri partenti dalla? Secondo Repubblica , per quanto sia in fase avanzata il duello di mercato tra Genoa e Atalanta per il terzino sinistro bianconero, Max Allegri si riserva di giudicare definitivamente ...Il suo trasferimento allarisale al giugno del 2005, quando Lukaku aveva 12 anni e non era ancora entrato a far parte delle giovanili dell'Anderlecht. Tra i due ci sono 9 anni di differenza, ...La Juventus fa i conti con le scelte di Massimiliano Allegri: Arthur potrebbe essere sacrificato, ipotesi di una doppia contropartita ...L'Inter vorrebbe portare a Milano il centrocampista del Bologna, Svanberg, ma su di lui c'è l'altissima concorrenza della big di A ...