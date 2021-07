Calciomercato Cagliari, ufficiale il centrocampista dal Genoa (Di sabato 3 luglio 2021) Il Cagliari ufficializza l’acquisto di Kevin Strootman in rossoblù. L’ex Roma e Genoa, arriverà in Italia alla corte di Leonardo Semplici. Di seguito, il comunicato ufficiale del club: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in rossoblù del calciatore Kevin Strootman che si trasferisce dall’Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per la stagione successiva”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 3 luglio 2021) Ilufficializza l’acquisto di Kevin Strootman in rossoblù. L’ex Roma e, arriverà in Italia alla corte di Leonardo Semplici. Di seguito, il comunicatodel club: “IlCalcio è lieto di annunciare l’arrivo in rossoblù del calciatore Kevin Strootman che si trasferisce dall’Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per la stagione successiva”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

