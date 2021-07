Calciomercato Cagliari | niente Genoa per Vicario | vicino all’Empoli

Leggi su calcionews24

(Di sabato 3 luglio 2021) Sorpresa dell’Empoli con un grande colpo di mercato: Guglielmoè pronto al trasferimento lontano daSembrava tutto pronto per il trasferimento di Guglielmoalma improvvisamente le due dirigenze rossoblù hanno deciso di bloccare la trattativa. Quale sarà allora il futuro del promettente estremo difensore? Lo rivela Sky Sport che parla della sua nuova destinazione: l’Empoli. La squadra neopromossa in Serie A garantirebbe infatti al portiere più minutaggio in vista della prossima stagione. TUTTI I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.