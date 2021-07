(Di sabato 3 luglio 2021)sì ono? Questo il dilemma che ora attanaglia il. Per ora, anche in base alle parole di Mihajlovic ripetute più volte la scorsa stagione, la risposta appare ...

Advertising

DiMarzio : #Bologna, ufficiale l'arrivo di van Hooijdonk - Fantacalcio : Ufficiale, van Hooijdonk è un nuovo calciatore del Bologna - LeBombeDiVlad : ?? UFFICIALE - ???? #Bologna, arriva #vanHooijdonk ?? L’annuncio #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - sportli26181512 : Calciomercato Bologna, van Hooijdonk è ufficiale: L'attaccante classe 2000, figlio di Pierre (ex Benfica e Feyenoor… - sportli26181512 : Calciomercato Bologna, Skorupski è sempre un rebus: Il 30 enne polacco è il titolare designato, ma in caso d'addio… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna

Corriere dello Sport

- Skorupski sì o Skorupski no? Questo il dilemma che ora attanaglia il. Per ora, anche in base alle parole di Mihajlovic ripetute più volte la scorsa stagione, la risposta appare scontata. E cioè che il polacco 30 enne sarà ancora il "proprietario" dei pali ...1 Rinnovo o cessione in estate, Mattias Svanberg va in scadenza con ilnel 2023 ed è chiamato a decidere il proprio futuro. Sul centrocampista svedese, riporta Il Corriere di, ci sono Atalanta , Inter , Juventus , Milan e Napoli .Il Bologna FC 1909, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Sydney van Hooijdonk. Foto: bolognafc ...Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Cagliari Calcio. Il club rossoblu ha ufficializzato il tutto su Instagram: "#Strootman al Cagliari ?? Grande Kev ...