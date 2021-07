Calcio, Europei 2021: boom di ascolti per Italia-Belgio! Oltre 17 milioni di italiani sintonizzati (Di sabato 3 luglio 2021) Record di ascolti ad Euro 2020 per l’Italia di Roberto Mancini in occasione della sfida di ieri sera contro il Belgio, valida per i quarti di finale della rassegna continentale. La splendida vittoria per 2-1 degli Azzurri, firmata dai gol di Nicolò Barella e Lorenzo Insigne, è stata infatti seguita in diretta da Oltre 17 milioni di telespettatori nel Bel Paese. Sommando i dati di Sky e Rai, lo share ha raggiunto addirittura il 73,4%, a testimonianza di un seguito davvero impressionante per il cammino Italiano in questi Europei 2021 di Calcio maschile. La ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Record diad Euro 2020 per l’di Roberto Mancini in occasione della sfida di ieri sera contro il Belgio, valida per i quarti di finale della rassegna continentale. La splendida vittoria per 2-1 degli Azzurri, firmata dai gol di Nicolò Barella e Lorenzo Insigne, è stata infatti seguita in diretta da17di telespettatori nel Bel Paese. Sommando i dati di Sky e Rai, lo share ha raggiunto addirittura il 73,4%, a testimonianza di un seguito davvero impressionante per il camminono in questidimaschile. La ...

Advertising

Corriere : Perché il Belgio è così forte? Squadra multietnica, ora le diversità sono l’arma in più - repubblica : ?? Calcio, Euro2020: l'Italia e' in semifinale. Battuto il Belgio per 2-1, reti di Barella, Insigne e Lukaku su rigo… - SkySport : SVIZZERA-SPAGNA 2-4 Risultato dopo i calci di rigore ? ? aut. #Zakaria (8’) ? #Shaqiri (68’) ? EURO 2020 – Quarti d… - robertoboero1 : I futuri Europei di calcio si giocheranno così: 1T Roma 2T Londra Tempi supplementari Parigi Rigori Madrid #Euro2021 #sport #calcio - FabioTraversa : RT @repubblica: ?? Calcio, Italia: Spinazzola infortunato, dal consulto medico ipotesi di operazione gia' domani. Il giocatore alla moglie:… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Europei Addio a Paolo Beldì, il ricordo di Fabio Fazio La nostra 'Quelli che il calcio' non sarebbe mai stata la stessa senza di lui. Ultimamente ci ... il giorno del suo compleanno (l'11 luglio), gli facesse il regalo di giocare la finale degli Europei".

Europei: Italia - Belgio in tv, oltre 17 milioni per azzurri Mai così tanti telespettatori da quando è iniziato l'Europeo. Erano sintonizzati con Monaco di Baviera quasi 3 italiani su 4: sommando i dati di Rai e Sky, lo share ha raggiunto il 73,4%: Italia - ...

Europei oggi: calendario, orari e dove vedere le partite dei quarti Sky Sport Calcio, Europei 2021: boom di ascolti per Italia-Belgio! Oltre 17 milioni di italiani sintonizzati Sommando i dati di Sky e Rai, lo share ha raggiunto addirittura il 73,4%, a testimonianza di un seguito davvero impressionante per il cammino italiano in questi Europei 2021 di calcio maschile. La ...

Addio a Paolo Beldì, il ricordo di Fabio Fazio Con Paolo Beldì “abbiamo lavorato insieme dieci anni straordinari. Avevamo raggiunto un’intesa pazzesca a ‘Quelli che il calcio’, lui con le immagini partecipava al dialogo, commentava, interveniva. L ...

La nostra 'Quelli che il' non sarebbe mai stata la stessa senza di lui. Ultimamente ci ... il giorno del suo compleanno (l'11 luglio), gli facesse il regalo di giocare la finale degli".Mai così tanti telespettatori da quando è iniziato l'Europeo. Erano sintonizzati con Monaco di Baviera quasi 3 italiani su 4: sommando i dati di Rai e Sky, lo share ha raggiunto il 73,4%: Italia - ...Sommando i dati di Sky e Rai, lo share ha raggiunto addirittura il 73,4%, a testimonianza di un seguito davvero impressionante per il cammino italiano in questi Europei 2021 di calcio maschile. La ...Con Paolo Beldì “abbiamo lavorato insieme dieci anni straordinari. Avevamo raggiunto un’intesa pazzesca a ‘Quelli che il calcio’, lui con le immagini partecipava al dialogo, commentava, interveniva. L ...