Calcio: Coppa America; Brasile e Perù in semifinale (Di sabato 3 luglio 2021) La prima semifinale della Coppa America è decisa l'accesso all'atto conclusivo se lo giocheranno Brasile e Perù. A Rio de Janeiro i verdeoro non hanno avuto vita facile contro il Cile, sconfitto per 1 ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021) La primadellaè decisa l'accesso all'atto conclusivo se lo giocheranno. A Rio de Janeiro i verdeoro non hanno avuto vita facile contro il Cile, sconfitto per 1 ...

Advertising

sportli26181512 : Copa America, Paquetà porta il #Brasile in semifinale: #Cile ko: La Seleçao supera il turno battendo la Roja. Adess… - RaiSport : ? #CoppaAmerica #Brasile e #Perù in semifinale I #verdeoro superano il #Cile 1-0, gli #Incas piegano ai rigori il… - GerardoTucciar1 : RT @mgpg07: Quest'anno avremo 0 partite di calcio italiano in 4K. DAZN ha già detto che trasmetterà in 720p (rendetevi conto!) e Mediaset… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Coppa America; Brasile e Perù in semifinale I verdeoro superano Cile 1-0, Incas piegano ai rigori Paraguay - ashelylove22 : RT @RassegnaZampa: #Calcio La #CoppaAmerica entra nel vivo: Brasile in forma e spinto dai numeri con il Cile -