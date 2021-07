Calcio, Coppa America 2021: Brasile in semifinale grazie a Paquetà, Lapadula fa sognare il Perù (Di sabato 3 luglio 2021) Non solo gli Europei di Calcio, ma nella notte si sono svolti anche i primi due quarti di finale della Coppa America 2021. La prima semifinale sarà tra Brasile e Perù: i verdeoro padroni di casa hanno superato di misura il Cile grazie ad una rete dell’ex rossonero Lucas Paquetà, mentre i peruviani hanno battuto il Paraguay al termine di un match incredibile e terminato ai rigori con Gianluca Lapadula grande protagonista. Il Brasile ringrazia, dunque, Paquetà e con il minimo sforzo riesce a ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Non solo gli Europei di, ma nella notte si sono svolti anche i primi due quarti di finale della. La primasarà tra: i verdeoro padroni di casa hanno superato di misura il Cilead una rete dell’ex rossonero Lucas, mentre i peruviani hanno battuto il Paraguay al termine di un match incredibile e terminato ai rigori con Gianlucagrande protagonista. Ilringrazia, dunque,e con il minimo sforzo riesce a ...

